День города 12 июня 2022 года в Кирове: программа мероприятий

Центром массовых гуляний станет Театральная площадь. Фото: admkirov.ru

12 июня 2022 года Киров отметит свой 648-й день рождения. В эту дату в четырех районах города будут работать 25 развлекательных площадок. Для жителей организуют концерты, мастер-классы, тематические выставки, спортивные мероприятия и экскурсии. Кроме того, перед кировчанами выступят музыкальные и танцевальные коллективы.

ЧЕМПИОНАТ ПО КАРТИНГУ И ПРОГРАММА ОТ ЦИРКОВЫХ СТУДИЙ

Первые праздничные мероприятия 12 июня стартуют на Октябрьском проспекте. В 10.00 там состоится чемпионат и первенство города Кирова по картингу. После них на трассу выйдут участники областных соревнований по дуатлону. В программе - бег на 2 км, велогонка на 8 км и километровый забег. Водителей предупреждают, что движение по участку будет запрещено, также изменятся маршруты общественного транспорта.

В 15 часов на площадке у кировского цирка жители смогут увидеть программу с участием артистов Российской цирковой компании, а также цирковых и танцевальных студий города. В парке имени Кирова всем желающим предложат поучаствовать в фестивале «ГТО».

Будут ждать кировчан и в Александровском саду. Там с 12.00 до 18.00 пройдет фестиваль «Год культурного наследия народов России на Вятке». Также в «Шахматном домике» горожанам предложат стать участниками интеллектуальных игр. В 16.00 на набережной Грина все желающие смогут увидеть у веерной лестницы танцевальный флеш-моб.

Помимо этого, концерты пройдут в парках Победы и «Аполло», Кочуровском и парке имени Ю.А. Гагарина. Там организуют мастер-классы для детей, фотовыставки и другие события.

В Нововятском районе и в микрорайонах Радужный, Лянгасово, Коминтерновский также запланирована праздничная программа. Полную афишу мероприятий можно на найти на сайте администрации Кирова.

ГЛАВНОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ СТАНЕТ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

В 13.00 для жителей и гостей города начнется концертная программа с участием творческих коллективов и розыгрышем призов.

В 15.00 пройдут полюбившиеся кировчанам танцевальные вечера памяти Соломона Сахара. Летний проект откроется выступлением вокально-инструментального ансамбля «Премьер». Стоит отметить, что мероприятие возобновится после трехлетнего перерыва.

В 16.00 на Театральной площади стартует караоке-фестиваль. Вместе с кировчанами любимые многими песни споют победители и призеры окружного этапа Всероссийского песенного марафона-фестиваля «С чего начинается Родина».

С 17.00 активные студенты города организуют на площадке у памятника Ленину интерактивные зоны. В том числе, планируется аквагрим, мастер-класс по созданию музыки, гадание, создание портретов, рисование нестандартными предметами, также будут организованы фотозоны.

В 21.00 состоится выступление легендарной группы 1990-х годов «Рок-острова» со своим бессменным лидером Владимиром Захаровым.

Завершится программа праздничным фейерверком, который кировчане увидят в 22.00. В это же время жители микрорайона Коминтерновский смогут посмотреть на залпы салюта на стадионе, расположенном на улице Павла Корчагина, 39.