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Общество8 июня 2022 7:46

В День города кировчане побывают на рок-концерте и увидят фейерверк

На празднование 12 июня запланировали более полусотни мероприятий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Празднования Дня города окончится фейерверком на Театральной площади. Фото: admkirov.ru

Празднования Дня города окончится фейерверком на Театральной площади. Фото: admkirov.ru

В день рождения Кирова горожане полюбуются на салют и побывают на рок-концерте. Об этом сообщает горадминистрация.

12 июня областному центру исполняется 648 лет, в честь чего запланировано более 50 праздничных мероприятий. Так, в День города будут работать 25 открытых развлекательных площадок. Для кировчан проведут мастер-классы, выставки, экскурсии. На Театральной площади пройдут концерт и караоке-фестиваль. Возобновятся танцевальные вечера, каковых не было уже три года. Для молодежи пройдет фестиваль студенческого творчества.

Главные события для кировчан намечены на вечер 12 июня. В 21.00 состоится выступление легендарной группы 1990-х годов «Рок-острова». А в 22 часа горожан поздравят с Днем города фейерверком - впервые после двухлетнего пандемийного перерыва.