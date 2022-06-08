В День города кировчане побывают на рок-концерте и увидят фейерверк

Празднования Дня города окончится фейерверком на Театральной площади. Фото: admkirov.ru

В день рождения Кирова горожане полюбуются на салют и побывают на рок-концерте. Об этом сообщает горадминистрация.

12 июня областному центру исполняется 648 лет, в честь чего запланировано более 50 праздничных мероприятий. Так, в День города будут работать 25 открытых развлекательных площадок. Для кировчан проведут мастер-классы, выставки, экскурсии. На Театральной площади пройдут концерт и караоке-фестиваль. Возобновятся танцевальные вечера, каковых не было уже три года. Для молодежи пройдет фестиваль студенческого творчества.

Главные события для кировчан намечены на вечер 12 июня. В 21.00 состоится выступление легендарной группы 1990-х годов «Рок-острова». А в 22 часа горожан поздравят с Днем города фейерверком - впервые после двухлетнего пандемийного перерыва.