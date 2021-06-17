Городской пляж в Кирове готов к отдыху посетителей

Городской пляж подготовили к наплыву отдыхающих. Фото: admkirov.ru

В Кирове наконец открыли городской пляж у старого моста. 16 июня мэрия объявила, что территория готова к отдыху посетителей. Берег и дно реки очистили от мусора, а на самом пляже установили все необходимое для отдыха: мостик для прохода, кабины для переодевания, теневые навесы и биотуалеты. Сейчас завершается планировка участка, в частности, волейбольной площадки. Работу и содержание пляжа обеспечат до 9 августа.

Однако есть один нюанс: купаться в Вятке жителям не рекомендуют. Перед открытием места отдыха Роспотребнадзор взял пробы воды из реки у старого моста и в районе Филейского пляжа. Анализ показал, что вода не соответствует гигиеническим нормативам. Поэтому загорать на пляже можно сколько угодно, а в воду - нельзя.

Кроме того, специалисты проверили еще несколько объектов: пруды в Дороничах и на реке близ деревни Заборье, а также карьеры в Стрижах. Там качество воды также оказалось неподходящим для купания.

В Роспотребнадзоре уточнили, что использование водоемов для купания допускается только при наличии санэпидзаключения о соответствии объекта санитарным правилам. По состоянию на 15 июня, такие разрешение ведомство еще не выдавало.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ?

При отдыхе на водоемах не стоит забывать о технике безопасности. К сожалению, ею ежегодно пренебрегают многие, что зачастую приводит к трагедиям. Так, в мае уже утонули несколько человек - в Малмыжском районе и в Омутнинске. В конце мая и начале июня на водоемах нашли сразу три тела без вести пропавших кировчан. А 7 июня на городском пляже погибла 18-летняя девушка.

Спасатели не устают напоминать кировчанам элементарные правила безопасности на водоемах:

1. Не купайтесь в нетрезвом виде.

2. Не плавайте в незнакомых местах, у плотин и под мостами.

3. Не ныряйте с высоты, не зная рельефа дна и глубины (особенно головой вниз) и при нахождении рядом других купающихся.

4. Не заплывайте за буйки и ограждения.

5. Не приближайтесь к судам, плотам и иным плавсредствам.

6. Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов.

7. Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

8. Не купайтесь там, где установлены таблички о запрете купаться!

Купание в неотведенных для этого местах может привести к трагедии. Фото: Влад КОМЯКОВ

Кроме того, родители обязаны рассказать своим детям о правилах безопасности на воде. В ином случае это также может закончиться трагически.

Советы и правила для взрослых, отдыхающих на пляже с детьми:

1. Не оставляйте ребенка без присмотра вблизи водоемов.

2. Внушите детям, что купаться без взрослых, а также в непредназначенных для этого местах, категорически запрещено. «Лиза Алерт» поясняет: говорить ребенку, что он может погибнуть на воде, бесполезно: для них это слишком абстрактное понятие. Говорите «будет больно» - это они понимают очень хорошо.

3. Не надейтесь на то, что старшие дети будут присматривать за младшими.

4. Обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующих размеров при всех вариантах отдыха на воде.

5. Не разрешайте детям прыгать в воду с высоты - мостов и других конструкций.

6. Отучите ребенка кричать в воде без повода. Пусть он знает, что кричать можно только в том случае, если ему нужна помощь.

7. Научите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Ребенок должен знать, куда и кому следует звонить с просьбой помочь.

8. Каждый взрослый должен научиться оказывать доврачебную помощь пострадавшему ребенку.