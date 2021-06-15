Роспотребнадзор: вода в Вятке не соответствует гигиеническим нормативам

Помимо Вятки, специалисты признали непригодными для купания еще несколько водоемов. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Воду в Вятке признали не соответствующей гигиеническим нормативам. Правда, только в районе Филейского пляжа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, пробы взяли также из прудов в Дороничах и на реке Плоской близ деревни Заборье, а также в карьерах в Стрижах. Эти водоемы также не прошли проверку по санитарно-химическим показателям.

Специалисты также забраковали воду в Вятке в районе городского пляжа и в карьере у Нового моста: она не соответствует нормативам уже по микробиологическим показателям. Патогенных микроорганизмов, однако, не обнаружили.

Роспотребнадзор добавляет, что использование водоемов для купания допускается только при наличии санэпидзаключения о соответствии объекта нормативам и безопасного для горожан. По состоянию на 15 июня такие разрешение ведомство еще не выдавало никому.

Отметим также, что городской пляж в Кирове официально открывается только 16 июня.