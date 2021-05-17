В Малмыжском районе мужчина утонул в пруду, решив искупаться

Поиски тела мужчины продолжаются. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Малмыжском районе мужчина утонул в пруду во время купания. На данный момент его тело так и не нашли. Об этом рассказали в областном УМВД.

Трагедия произошла 16 мая около 16 часов. Двое мужчин пришли на пруд у починка Кулапинского - судя по всему, искупаться. Как рассказали полиции очевидцы, один из них после вышел на берег, а второй поплыл далеко от берега. Через некоторое время он скрылся под водой. Его пытались спасти, однако не смогли. Сейчас тело утонувшего ищут.

Полиция настоятельно просит кировчан быть бдительными при отдыхе у водоемов, не купаться в необорудованных местах, где могут быть омуты и илистое дно. И ни в коем случае не злоупотреблять спиртными напитками. Добавим, что официально купальный сезон в Кировской области еще даже не открылся.