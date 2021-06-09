На городском пляже Кирова утонула 18-летняя девушка

Водолазы могут найти тело девушки во время очистки дна городского пляжа. Фото: admkirov.ru

На городском пляже Кирова еще до официального открытия купального сезона появились первые жертвы. В понедельник, 7 июня, здесь утонула 18-летняя девушка. Об этом сообщили в паблике «Место происшествия».

По предварительным данным, девушка отдыхала на пляже со своим парнем. Молодой человек, не дождавшись подруги из воды, побежал к выходу с пляжа и заявил, что она утонула. В настоящее время тело погибшей пока не нашли.

Напомним, что официальное открытие купального сезона в Кирове запланировано на 15 июня. До этого времени должны завершиться все работы по благоустройству и подготовке территории городского пляжа.