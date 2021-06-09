Кировский городской пляж откроют 15 июня

За безопасностью кировчан на городском пляже будут следить спасатели, полицейские и медицинский работник. Фото: admkirov.ru

Кировский пляж в районе старого моста готовят к открытию. В настоящее время уже поставлены душевые кабинки, скамейки, раздевалки и установлены информационные щиты. Об этом сообщили в горадминистрации.

В среду, 9 июня, группа водолазов приступит к очистке дна от мусора. Кроме того, 10 июня установят мостик через ручей. В ближайшее время пляж оборудуют также и биотуалетами.

На протяжении всего купального сезона за безопасностью кировчан будут следить спасатели, полицейские и медицинский работник. О правилах соблюдения социальной дистанции в период пандемии коронавируса, горожане смогут узнать на информационных табличках, установленных на берегу. До открытия, эксперты проведут исследование качества проб воды и почвы, а также обработают территорию пляжа от клещей.