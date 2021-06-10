В Кировской области девятилетнего мальчика, пропавшего без вести, нашли погибшим

Дальнейшие поиски мальчика после опроса свидетелей продолжили на воде. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кировской области завершился поиск девятилетнего Тимура из Белохолуницкого района. Мальчика нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своем паблике.

Мальчик пропал утром 6 июня - ушел гулять и не вернулся. Вскоре волонтерам стало понятно, что искать надо у водоемов, да и местные утверждали, что ребенок ушел купаться. Повторный опрос свидетелей подтвердил эту версию. Поисковые мероприятия продолжили в воде. Сегодня днем волонтеры сообщили об их окончании: «Найден. Погиб».

- Спасибо всем, кто участвовал в поисках и готов был выехать. Берегите детей, - пишут добровольцы.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Тимура.