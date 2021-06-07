В Кировской области разыскивают без вести пропавшего ребенка

На месте работают волонтеры и сотрудники полиции. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области ищут девятилетнего ребенка. Мальчика объявили в срочный розыск. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Ориентировка на ребенка еще не составлена. Известно, что его зовут Тимур Чеглаков, он вышел из дома 6 июня около 11 часов и не вернулся. Мальчик живет в поселке Подрезчиха Белохолуницкого района. Именно там сейчас ведется основной поиск. На месте, по словам волонтеров, работают сотрудники полиции. Зона поисков - смешанная.

Один из комментаторов под постом в паблике отряда сообщил, что мальчик мог уйти купаться с друзьями, однако эта информация не проверена. На данный момент розыск продолжается.

Если вы хотите помочь в поисках ребенка, прочитать, как это сделать, можно здесь. В случае, если вам что-либо известно о местонахождении Тимура, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.