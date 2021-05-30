Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 мая 2021 года: в реанимации находятся 69 пациентов, 9 - на ИВЛ

Каждый день коронавирусом заражаются более 50 жителей Кировской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 30 мая 2021 года:

- за минувшую неделю в регионе зафиксировали 320 новых случаев заражения COVID-19;

- 754 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 1579 человек.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 364. За неделю - с 24 по 30 мая - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 964 жителя Кирвоской области.. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 69 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,83% (средний по России – 2,2%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

Во вторник, 25 мая, власти региона сняли большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Проводить массовые мероприятия разрешили к празднованию Дня России и 647-летию города Кирова и присвоению областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Кроме того, парки отдыха и бассейны теперь могут работать в полную силу.

На этой неделе в Кировскую область пришла партия третьей отечественной вакцины от коронавируса «Ковивак». Препарат поступил в количестве 780 доз. Прививка изготовлена центром имени Чумакова и содержит в своем составе убитый вирус. Данная технология позволяет сформировать устойчивый и длительный иммунитет.

Продолжают работу в Кирове и мобильные бригады вакцинации. Так, с 25 мая передвижной прививочный пункт открылся на площади Маршала Конева. Он будет работать до четвертого июня по будням с 9 до 18 часов.