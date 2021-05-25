В Кировской области сняли большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса

Очередные изменения внесены в постановление правительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области снят ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее изменения внесены в постановление и опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

С 25 мая 2021 года на территории Кировской области при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора разрешается проведение мероприятий, посвященных Дню России и 647-летию города Кирова, а также связанных с присвоением Кирову почетного звания «Город трудовой доблести».

Кроме того, паркам отдыха и бассейнам разрешается работать в полную силу, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора: проведение термометрии, социальное дистанцирование, обеспечение сотрудников и посетителей антисептиками.