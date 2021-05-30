За неделю в Кировской области скончались семь пациентов с COVID-19

984 человека находятся на стационарном лечении. Фото: Алексей Гмызин

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Всего за неделю с 24 по 30 мая в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев от коронавируса в регионе выросло до 366. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 30 мая не предоставил.

Главные цифры на 30 мая 2021 года. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,84% (средний по России – 2,4%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,98Rt.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 54 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Читать