Кировчане могут привиться от коронавируса на площади Конева

Вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. На данный момент в регионе действует 118 прививочных пунктов. из них 39 - мобильные. Как сообщает областное правительство, на данный момент в Кирове прививку можно сделать как в поликлинике, так и в следующих местах:

- Театральная площадь - до 6 июня с 9 до 17 часов;

- площадь Маршала Конева - с 25 по 28 мая с 9 до 15 часов; до 4 июня с 9 до 18 часов (пн-пт);

- в офисе врача общей практики в Порошино - с 25 по 28 мая с 9 до 15 часов.

Напоминаем, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

На данный момент первый компонент препарата получили более 160 тысяч жителей нашего региона. Кировчан прививают лекарством «Спутник V», однако на днях в нашу область поступила первая партия третьей отечественной вакцины «Ковивак». Ее смогут получить 780 человек.