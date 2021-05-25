В Кировскую область впервые поступила вакцина от коронавируса «Ковивак»

Вакцину имени Чумакова поставят 780 кировчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 мая, в Кировскую область поступила партия третьей отечественной вакцины от коронавируса «Ковивак». Препаратом центра имени Чумакова привьются 780 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

Данная вакцина создана по классической схеме и содержит убитый вирус. Это означает, что от препарата невозможно заразиться. Кроме того, такая прививка формирует полноценный иммунитет.

Напомним, что в нашей области от COVID-19 привились уже более 150 тысяч человек. Из них более 121 тысячи прошли полный курс вакцинации. В приоритете по-прежнему остаются граждане старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Получить защиту от опасной инфекции может любой желающий в 79 прививочных пунктов на базе районных и городских поликлиник. Они работают ежедневно. Свою работу продолжают и мобильные бригады.