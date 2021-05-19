Больше 150 тысяч жителей Кировской области поставили первую дозу вакцины от коронавируса

Порядка 60%,вакцинированных от коронавируса, жителей Кировской области - граждане старше 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым компонентом привиты около 151 000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Черняев в среду, 19 мая, на совещании с главными врачами медицинских организаций Кировской области.

Главной темой встречи стала вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Полностью завершили вакцинацию от COVID-19 более 121 700 кировчан. Из них 60% - граждане старше 60 лет.

На сегодняшний день, наш регион располагает 44 000 дозами вакцины «Спутник V». В ближайшее время ожидается еще одна партия препарата в количестве 36 000 ампул.

Получить защиту от опасной инфекции может любой желающий в 79 прививочных пунктов на базе районных и городских поликлиник. Они работают ежедневно. Свою работу продолжают и мобильные бригады.

С 19 мая круглосуточный пункт вакцинации открывается в экстренном приемном покое Кировской городской больницы №5, на улице Семашко,1.