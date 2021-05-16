Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 мая 2021 года: в инфекционных стационарах лечатся 1047 заболевших, на дому - 1790

Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остается непростой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 16 мая 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 59 новых случаев заражения COVID-19;

- 132 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 1790 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1047 пациентов. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 74 человека, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 355. За две недели - с 2 по 16 мая - в госпиталях Кировской области скончались четыре пациента.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,82% (средний по России – 2,2%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

В четверг, 6 мая, в Кировскую область поступила очередная партия вакцины в количестве 40 тысяч доз. Ее незамедлительно доставили во все прививочные пункты. В общей сложности наш регион получил свыше 195 тысяч ампул препарата «Спутник V».

По состоянию на 13 мая, в нашей области привились от СOVID-19 уже 142 921 человек. Из них более 85 000 - граждане старшей возрастной группы. Полный курс прошли 107 820 кировчан. Лидирующие позиции по охвату вакцинацией занимают Арбажский, Унинский, Немский, Шабалинский и Лебяжский районы и заречная часть областного центра. Регион находится на третьем месте в стране по темпам прививочной кампании.

На протяжении всех майских выходных работали мобильные пункты вакцинации. Они работали на Театральной площади, ЦУМе, в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» на Луганской 53/1, а также на базе спортивно-туристического комплекса «Порошино».

Отметим, что передвижные пункты и дальше продолжат прививать кировчан от опасной инфекции. С 13 мая начнет свою работу мобильная бригада на площади Маршала Конева. Получить защиту от коронавируса можно по будним дням с 9:00 до 18:00 по 21 мая включительно.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в Кирове отменили акцию «Бессмертный полк» и праздничный салют ,который до пандемии традиционно озарял небо областного центра. Кроме того, по той же причине, не состоялось светомузыкальное шоу «Огни Победы».