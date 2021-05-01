Вакцинация от коронавируса в Кирове: в майские праздники будут работать мобильные пункты

Кировчане смогут поставить прививку от коронавируса во все дни майских праздников. Фото: admkirov.ru

В Кирове в майские праздники и выходные дни продолжится вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививочные кабинеты будут работать во всех медицинских учреждениях города. Кроме того, не прекратят свою деятельность и выездные пункты. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, с 1 по 6 мая получить защиту от COVID-19 можно будет на Театральной площади с 9 до 16 часов. Для этого там развернут мобильный прививочный пункт. Поставить вакцину жители города смогут также в ЦУМе с 5 по 7 мая с 10.00 до 17.00.

Благодаря медработникам Кировского клинико-диагностического центра, для отдыхающих спортивно-туристического комплекса «Порошино» представиться возможность провакцинироваться прямо на месте. На базе СТК с 4 по 7 мая с 9 по 15 на улице Боровицкая, 36 будет работать передвижной прививочный пункт.

Посетители строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Луганская, 53/1 10 мая с 10.00 до 19.00 также смогут получить заветный препарат.