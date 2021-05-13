Вакцинация от коронавируса в Кирове: продолжают работу мобильные прививочные пункты

Для жителей областного центра с 13 мая начнет работу еще один мобильный прививочный пункт на площади Маршала Конева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для жителей Кирова продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно не только в медучреждениях, но и в торговых центрах и других общественных местах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

С 13 по 16, а также с 21 по 24 мая привиться можно будет на Театральной площади. Там сотрудники Кировского клинико-диагностического центра и городских больниц №5 и №2 будут работать с 9:00 до 17:00.

Продолжается вакцинация в ЦУМе. Сделать прививку здесь можно будет:

- 14 мая с 10:00 до 16:00;

- 15 мая с 10:00 до 15:00;

- 17 и 18 мая с 10:00 до 16:00.

До 14 мая включительно кировчане смогут вакцинироваться в ТЦ «Микс». Для этого в торговом центре работают специалисты Кировского клинико-диагностического центра. Сделать бесплатную прививку можно с 10:00 до 17:00.

С 13 мая по будним дням начинает свою работу новый мобильный пункт на площади Маршала Конева. Получить защиту от новой инфекции можно будет с 9:00 до 18:00 по 21 мая включительно.

С 25 по 28 мая кировчанам предоставится возможность сделать прививку в СТК «Порошино» на улице Боровицкая, 36. Отдыхающие смогут вакцинироваться с 9:00 до 15:00.