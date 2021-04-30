В Кирове на 9 мая запретили шествие «Бессмертного полка» и фейерверки

Торжественное шествие войск на Театральной площади состоится, однако побывают на этом мероприятии только ветераны с сопровождающими. Фото: admkirov.ru

В Кирове из-за коронавируса значительно срезали программу праздничных мероприятий на 9 мая. Информацию сообщили на пресс-конференции в горадминистрации.

Так, традиционный праздничный фейерверк на Театральной площади отменяется - в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Шествие «Бессмертного полка» переносится в онлайн-режим. Однако стоит уточнить, что очное проведение этой акции возможно 24 июня - если к тому времени эпидситуация выправится и ограничительные меры ослабят.

Торжественное шествие войск Кировского гарнизона, силовых структур, кадетских классов и военно-патриотических клубов не отменяется. Однако посмотреть на него смогут лишь ветераны и их сопровождающие. Присутствие остальных кировчан на мероприятии запрещено. На торжественное возложение цветов к Вечному огню их тоже не пустят, однако горожане смогут свободно сделать это самостоятельно уже после окончания церемонии.

Всего на 9 мая в Кирове запланировано более 70 мероприятий, разбросанных по различным площадкам города - дабы не допустить массового скопления людей в одном месте. Последнее из них запланировано на 19.00 - общероссийская минута молчания. На других праздничных площадках мероприятия должны завершиться до этого же времени.