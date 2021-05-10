Кировчанам не показали светомузыкальное шоу «Огни Победы»

Мероприятие отменили за полчаса до начала. Фото: vk.com/volrotakirov

Анонсированное на 9 мая светомузыкальное шоу «Огни Победы» не состоялось, хотя к заявленному времени к стеле «Комсомольская слава» в парке Победы пришли сотни кировчан и гостей города. Организаторы пояснили, что за полчаса до начала шоу к ним обратились сотрудники полиции и попросили прекратить мероприятие, сославшись на эпидемиологические причины.

К заявленному времени к стеле «Комсомольская слава» пришли сотни кировчан и гостей города. Фото: vk.com/zlo43

- Друзья, мы приносим свои извинения - шоу отменилось, - сообщили в группе «Волонтерская Рота в Кировская область». - По эпидемиологическим причинам. После тестовой заливки стелы полиция попросила нас прекратить мероприятие.

Волонтеры пообещали, что после согласования со всеми инстанциями обязательно организуют светомузыкальное шоу для кировчан.

Напомним, что в текущем году из-за угрозы распространения коронавируса власти также отменили традиционный салют на 9 мая.