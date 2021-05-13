Роспотребнадзор: в Кировской области началась эпидемия норовирусной инфекции

В последнее время в области участились случаи вспышек кишечной инфекции. Фото: Иван ВИСЛОВ

Болезнь, о которой заговорили в Кирове после массовых отравлений школьников в Яранске и Лянгасово, а теперь и в Нововятске, вышла на новый уровень. Региональный Роспотребнадзор объявил об активизации эпидемиологического процесса норовирусной инфекции в области. Если проще, то по нашим краям ходит желудочный грипп.

Ведомство сообщает о правилах профилактики этого заболевания в связи с увеличившимся количеством вспышек острого гастроэнтерита. В частности, именно водопроводную воду обвинили в росте заболеваемости кишечными инфекциями среди населения Нововятска.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

Роспотребнадзор сообщает: норовирусы довольно стабильны и обладают высокой устойчивостью, а инфекционные свойства могут сохранять до 28 дней как на разных поверхностях, так и в воде. Источник инфекции - заболевший либо носитель вируса. Инкубационный период составляет от шести до 48 часов, продолжительность заболевания - от двух до пяти дней.

Заразиться можно контактно-бытовым, пищевым и водным способом. Причин несколько:

- нарушение обработки овощей и фруктов, мытья посуды;

- несоблюдение технологии приготовления блюд и личной гигиены поварами;

- употребление загрязненной воды (из-под крана, из закрытых и открытых водоемов), а также пищевого льда;

- необеззараженные руки пациентов и медработников, зараженные поверхности.

Первые симптомы того, что вы заразились норовирусом: тошнота, рвота, жидкий стул (до восьми раз в день), острые боли в животе, иногда - потеря вкуса. Часто проявляются симптомы отравления и повышение температуры тела до 38-38,5 градусов.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать простые правила:

- выбирайте проверенные учреждения общепита, с организованным обеденным залом. В меню должны быть горячие блюда. Еду, которую могут готовить «вручную» и не подвергать повторной термической обработке, лучше не пробуйте;

- перед едой всегда и обязательно мойте руки;

- пейте бутилированную или кипяченую воду. Вирусы легко проходят фильтры, а хлорка от них не очень-то помогает;

- при готовке еды тщательно мойте руки перед ее началом и после контакта с сырой продукцией. Используйте разные разделочные доски и ножи для «сырого» и «готового». Зелень, овощи и фрукты промывайте тщательно, не забывайте обработать их кипятком. Тщательно мойте и сушите посуду;

- регулярно проводите дома чистку санузлов с использованием дезинфицирующих средств, а также влажную уборку всех помещений;

- и главное: если чувствуете себя не совсем здоровым, особенно при наличии хотя бы некоторых симптомов - позаботьтесь о своих близких, не подвергайте их риску. Не готовьте еду для них и гостей, не занимайтесь самолечением, пользуйтесь отдельным полотенцем и дезинцифируйте санузел после каждого посещения туалета. При появлении признаков заражения обязательно обратитесь к врачу.