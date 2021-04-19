Яранских школьников отправили на удаленку из-за норовирусной инфекции

На несколько дней школьникам придется вернуться на дистанционное обучение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Яранским школьникам и детсадовцам придется посидеть дома. У воспитанников и учащихся нескольких учреждений города обнаружили норовирусную инфекцию. Об этом сообщили в управлении образования Яранского района.

Так, с 20 по 23 апреля закрываются детские сады «Малышка», «Сказка» и «Солнышко». Кроме того, с 20 по 24 апреля на дистанционное обучение переходят следующие школы Яранска:

- КОГОБУ СШ с УИОП;

- МКОУ СШ с УИОП № 2 им. А. Жаркова;

- МКОУ СШ с УИОП № 3.

Управление образования района сообщает, что мониторинг заболеваемости детей проводится ежедневно. Решение о дальнейшей работе школ и детсадов примут с учетом анализа ситуации. Родителей просят отнестись с пониманием.

Напомним, совсем недавно сразу полсотни школьников отправились на больничный - 53 ребенка. Дети оказались учащимися школ №2 и 3. У всех обнаружили симптомы ротавирусной инфекции. На минувших выходных оба образовательных учреждения проверил Роспотребнадзор. Информации о результатах ревизии пока не поступало.