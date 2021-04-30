«Двух девочек пришлось госпитализировать»: 38 учащихся и педагогов кировской школы обратились к врачам с признаками отравления

Всего в школе, где произошло массовое отравление, учится 948 детей. Фото: admkirov.ru

В Кирове произошел уже второй случай массового отравления за текущий месяц. На сей раз с признаками интоксикации слегли почти сорок человек - учащиеся и педагоги школы №73 в микрорайоне Лянгасово.

Как сообщила кировская мэрия, первые сигналы об отравлении появились вечером 29 апреля. За сутки к восьми детям выезжала «скорая помощь». Двух школьниц пришлось госпитализировать. По информации регионального правительства, у девочек выявили признаки ротавирусной инфекции. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Точное количество заразившихся разнится. Мэрия утверждает, что под наблюдением педиатра находятся еще 38 детей. Правительство сообщает, что за 29 и 30 апреля в больницы обратились всего 38 человек - как учеников, так и их учителей. У всех - признаки интоксикации.

Стоит заметить, что всего в школе №73 обучается 948 детей. Сейчас занятия в образовательном учреждении приостановлены. Региональное правительство поручило администрации города Кирова провести расследование по факту интоксикации детей и педагогов. Сейчас школу проверяют специалисты кировского управления Роспотребнадзора. Ситуация остается на контроле областного правительства.

Стоит отметить, что похожий случай произошел в середине апреля в Яранске, однако был куда более массовым. Так, 16 апреля на больничный отправились разом 53 ученика двух городских школ. У всех заболевших позднее обнаружили симптомы ротавирусной инфекции. Позже оказалось, что учащихся скосил норовирус. После этого на несколько дней яранских школьников и детсадовцев отправили по домам - на удаленку. Проверка Роспотребнадзора показала: вирус дети принесли из дома, а далее болезнь распространилась по школе из-за некачественной уборки и дезинфекции учреждения.