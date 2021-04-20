Роспотребнадзор: норовирусную инфекцию яранские школьники принесли из дома

Специалисты кировского Роспотребнадзора провели санэпидрасследование в связи со вспышкой инфекции среди школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты кировского Роспотребнадзора провели проверку в школах Яранска, где зафиксировали вспышку норовирусной инфекции (также ее называют желудочным гриппом). В результате санэпидрасследования выяснилось, что случаи заболевания были заносными из семейных очагов. Иными словами, кто-то из детей принес вирус в школу из дома.

Впоследствии он распространился по учреждению из-за плохой дезинфекции в школах и нарушений уборки помещений, по данным ведомства. Специалисты проверили также и воду из-под крана, и ухудшения ее качества по микробным показателям не нашли.

В итоге специалисты совместно с главой района приняли решение о ряде мероприятий, чтобы остановить распространение болезни. В том числе - закрыть детсады и перевести школьников на дистанционное обучение на некоторое время. Все помещения будут полностью дезинфицированы.

Кировчанам, а также организациям, продающим питьевую воду и продукты, напоминают о соблюдении правил для избежания риска заражения норовирусной инфекцией:

- соблюдение личной гигиены;

- тщательное мытье овощей и фруктов;

- употребление кипяченой воды для питья;

- использование бытовых средств для уборки и дезинфекции помещений, посуды и санитарно-технических приборов.

Прием противовирусных препаратов также может помочь избежать заражения.