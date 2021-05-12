В Кирове озвучили результаты проверки воды после вспышки кишечной инфекции

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку водопроводной воды. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали о первых результатах лабораторных исследований, которые были получены при анализе водопроводной воды, отобранной в Нововятском районе города.

- В результате проведенных исследований проб питьевой воды установлено наличие в трех исследованных пробах РНК вирусов, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На основании результатов ведомство распорядилось:

- провести дезинфекцию водопроводных сетей;

- организовать подвоз питьевой воды;

- использовать бутилированную питьевую воду в дошкольных учреждениях микрорайона.

Кроме того, во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора, городскими властями принято решение о переводе учеников школ № 61 и 65 на дистанционный формат обучения.

В свою очередь, МУП «Водоканал» сообщил, что с 21 до 22 часов микрорайон отключат от холодного водоснабжения для проведения дезинфекции, а затем специалисты промоют сети в нескольких точках района.

Напомним, что в Кирове более 20 детей попали в больницу с признаками вирусной кишечной инфекции. Основной очаг инфекции отмечен в Нововятске. Жители района считают, что всему виной низкое качество водопроводной воды. Читать.