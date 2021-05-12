Плохая вода или вновь норовирус: в Нововятске ищут источник кишечной инфекции после госпитализации 22 детей

Специалисты взяли пробы водопроводной воды в Нововятске для анализа после вспышки кишечной инфекции. Фото: vk.com/vodokanal43

В Кирове произошла очередная вспышка кишечной инфекции. На сей раз с болезнью свалились жители Нововятского района. Помимо того, в горбольнице №2 находятся пациенты из других районов области и ее центра. По состоянию на 11 мая госпитализация потребовалась 22 детям. Кроме того, «скорая» выезжала на аналогичные жалобы еще к 36 кировчанам: 26 несовершеннолетних и 10 взрослых.

Первая информация о массовом отравлении жителей Нововятска пошла из соцсетей, распространившись по местным СМИ. Жители грешили то на норовирусную инфекцию, которую заподозрили после отравления детей в Яранске, то на плохую воду. В ситуацию вмешались региональный Минздрав и кировский «Водоканал».

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство здравоохранения заявило, что и в больницах, и в аптеках есть все нужные лекарства, которые могут потребоваться заболевшим: абсорбенты, противомикробные и противорвотные препараты и другие. Все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

Ведомство также подчеркнуло, что на сей раз (как в двух предыдущих) болезнь не могла появиться в образовательных учреждениях, поскольку вспышка произошла на длинных майских выходных, когда все школы и детсады были закрыты.

Что касается «Водоканала», то в его пресс-службе заявили следующее: после вспышки кишечной инфекции специалисты взяли пробы воды в Нововятске. Результаты анализов будут известны через 24 часа - то есть уже сегодня, 12 мая. По словам организации, отбор проб во всех районах Кирова делают регулярно, и все предыдущие соответствовали всем нормам СанПиН - включая пригородные. В целях профилактики специалисты «Водоканала» решили также обеззаразить резервуары с водой в Нововятске.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, это уже третий подобный случай за месяц. Так, в середине апреля полсотни учащихся двух яранских школ разом слегли с симптомами кишечной инфекции. После проверок случившееся объявили вспышкой норовируса. А в самом конце месяца произошло массовое отравление как учеников, так и педагогов школы №73 в микрорайоне Лянгасово. Тогда на больничный ушли 38 человек - все с признаками интоксикации.