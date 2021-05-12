Из-за вспышки кишечной инфекции в Нововятске проверят качество воды

Отбор проб во всех районах города осуществляется регулярно. Фото: vk.com/vodokanal43

После вспышки кишечной инфекции в Нововятске взяты пробы воды. Предварительные результаты анализа будут известны через 24 часа после их отбора, сообщили в МУП «Водоканал».

По мнению жителей района, именно низкое качество водопроводной воды могло послужить причиной вспышки кишечной инфекции. Напомним, что в настоящее время в детское инфекционное отделение Кировской городской больницы №2 госпитализированы 22 ребенка. В свою очередь, МУП «Водоканал» заявляет, что отбор проб во всех районах города осуществляется регулярно и согласно программе производственного контроля качества питьевой воды.

- Предыдущие пробы воды, взятые в различных районах города Кирова, включая пригородные, полностью соответствуют нормам СанПиН, - заявили в МУП «Водоконал».

Кроме того, специалисты предприятия решили провести профилактическое обеззараживание резервуаров с водой в Нововятске.

Напомним, что в марте текущего года в Вятке нашли фенол. Тогда предполагалось, что химическое вещество могло появиться в воде из-за сброса загрязняющих веществ одним из предприятий. Читать.