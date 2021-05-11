В Нововятске из-за кишечной инфекции госпитализировали 22 детей

Сейчас в горбольнице №2 находятся дети из Кирова, Нововятска и других районов области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нововятске 22 детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Помимо местных ребят, в горбольнице №2 находятся также пациенты из районов области и Кирова. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Первая информация о массовом отравлении детей появилась из соцсетей, позже - из местных СМИ. Жители Нововятского района грешили на водопроводную воду и в очередной раз поминали норовирусную инфекцию. На данный момент неизвестно, что вызвало именно такую реакцию.

Помимо госпитализированых, по состоянию на 08.30 11 мая на дом также выезжала скорая: 26 раз - к детям и 10 - к взрослым. В аптеках, по сообщению ведомства, имеются все необходимые лекарства, абсорбенты, противомикробные и противорвотные препараты. Все госпитализированные сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывается необходимая помощь. В больнице также есть все нужные препараты.

Ведомство также подчеркивает, что вспышка кишечной инфекции не связана с деятельностью образовательных учреждений, поскольку они все были закрыты на длинные майские выходные.

Напомним, это уже не первый такой случай. Так, в середине апреля массово слегли полсотни учащихся двух яранских школ. Позже у детей выявили норовирусную инфекцию. А в последний день апреля разом отравились 38 учеников и учителей школы №73 в Лянгасово.