Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 апреля 2021 года: за неделю от COVID-19 скончались семь жителей региона

Сейчас в тяжелом состоянии остаются 90 пациентов инфекционных стационаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 5 апреля 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 84 новых случая заражения COVID-19;

- 118 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2529 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1554 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1304 человек. У 1195 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 250 пациентов - с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 90 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 328. За неделю - с 29 марта по 4 апреля - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,82% (средний по России – 2,2%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

В Кировской области постепенно снимают коронавирусные ограничения. Так, в регионе разрешили работу детских игровых комнат и развлекательных центров, крытых катков, дискотек и других развлекательных учреждений. Разрешены спортивные мероприятия в закрытых помещениях - при соблюдении определенных правил, а также мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Масочный режим при этом все еще сохраняется.

На крупных промышленных предприятиях Кирова начали прививать персонал. Делают это при помощи мобильных бригад. Выезды проводят по предварительным заявкам организаций. Всего в регионе задействовано 39 мобильных бригад в рамках прививочной кампании от коронавируса.

В Кировскую область привозить вакцину будут еженедельно. За каждый заход планируется поставлять по 15-16 тысяч доз. Таким образом, станет возможно ежедневно прививать по три тысячи жителей региона. Так, на минувшей неделе к нам привезли 10 тысяч ампул вакцины «Спутник V». На текущей же неделе планируется поставить еще 17400 доз.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 60 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания».