В Кировской области разрешили работу дискотек, детских РЦ и крытых катков

Детские игровые комнаты и развлекательные центры снова открыты для посещения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кировской области снят ряд ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.
Так, с 1 апреля разрешена работа следующих мест и организаций:
- детских игровых комнат и развлекательных центров. Их не рекомендуется посещать кировчанам старше 55 лет, а также имеющим хронические заболевания;
- дискотек и других развлекательных учреждений. Организация танцплощадок в заведениях общепита также разрешена;
- крытых катков - при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора;
- проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 75% от общего количества посадочных мест на трибунах. Маски обязательны;
- мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также проводимые в рамках Первомайской акции профсоюзов.
Но масочный режим при этом сохраняется, и соблюдать его в общественных местах по-прежнему необходимо.