Статистика по COVID-19 в Кировской области: выявлено 83 новых случая заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2523 исследования на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 5 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 83 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 25 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1574 жителя области, у 1339 из них диагностировали коронавирус, у 1228 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 235 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 94 пациента, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 329(+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2530 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2523 исследования на COVID-19.