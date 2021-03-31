Каждую неделю в Кировскую область будут поставлять по 15-16 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Кировской области ожидаются поставки вакцины от коронавируса по 15-16 тысяч доз каждую неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании с главными врачами медучреждений, которое прошло 31 марта, зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что в наш регион будут еженедельно поставлять 15 000-16 000 доз вакцины.

За минувшую неделю в область тремя партиями пришло 10 000 тысяч ампул препарата «Спутник V». Его в оперативном порядке распределили между районными прививочными пунктами.

На текущей неделе в регион доставят 17 400 доз вакцины. Это связано с ускорением темпов прививочной компании, а также большим количеством желающих сделать прививку. Но в приоритете по-прежнему находятся люди из «листа ожидания» и возрастной группы « 60+».

Отметим, что за минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 2 847 жителей региона, в том числе 2033 человека, проживающих в районах Кировской области. Планируется прививать по 3 тысячи человек каждый день. Все это позволит как можно быстрее выработать коллективный иммунитет и выйти из вынужденных ограничений.

Напомним, что записаться на прививку можно по единому номеру «122», а также на порталах Госуслуг и «Электронной регистратуры».