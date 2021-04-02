Коронавирус в Кировской области, последние новости на 2 апреля 2021 года: в инфекционных стационарах лечатся более 1500 пациентов

В тяжелом состоянии находятся более 80 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 2 апреля 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 87 новых случаев заражения COVID-19;

- 315 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2568 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1608 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1356 человек. У 1228 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 252 пациента - с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 84 человека, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 325 (+1). За неделю - с 22 по 28 марта - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,99% (средний по России – 2,16%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

В Кировскую область привозить вакцину будут еженедельно. За каждый заход планируется поставлять по 15-16 тысяч доз. Таким образом, станет возможно ежедневно прививать по три тысячи жителей региона. Так, на минувшей неделе к нам привезли 10 тысяч ампул вакцины «Спутник V». На текущей же неделе планируется поставить еще 17400 доз.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 60 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания».

Кировский завод начнет выпускать вакцину от коронавируса. Начать производить препарат планируют уже летом. К концу года планируется выпустить около пяти миллионов доз вакцины.