За неделю в Кировской области скончались шесть пациентов с коронавирусом

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,99%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Так, за неделю - с 22 по 28 марта - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев от коронавируса в регионе выросло до 321. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 28 марта не предоставил.

Главные цифры на 28 марта. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,99% (средний по России – 2,16%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.