Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 90 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2502 исследования на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 90 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 170 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1677 жителей области, у 1412 из них диагностировали коронавирус, у 1264 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 265 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 87 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 322. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2624 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2502 исследования на COVID-19.