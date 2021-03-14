Коронавирус в Кировской области, последние новости на 14 марта 2021 года: диагноз COVID-19 поставлен 1609 жителям региона

Всего в инфекционных стационарах сейчас находятся чуть менее двух тысяч пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 14 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 104 новых случая заражения COVID-19;

- 361 житель области выздоровел;

- амбулаторно лечатся 2708 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1926 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1609 человек. У 1491 жителя региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 317 пациентов находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 110 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 307 (+1). За неделю - с 1 по 7 марта - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.07%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,94 Rt.

Кировская область живет в условиях пандемии коронавируса уже целый год. 13 марта 2020 года в нашем регионе выявили первый случай подозрения на COVID-19. Мы собрали цифры и факты о жизни в этот период борьбы с новой болезнью, а также вспомнили, с чего началась эпидемия в наших краях, и как мы жили в ее условиях.

В Кировской области на данный момент функционируют 14 инфекционных стационаров, по информации регионального Минздрава. Всего было развернуто 19 госпиталей. Свою работу завершили учреждения на базе Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации, подразделения Юрьянской районной больницы в Мурыгино, Быстрицкого туберкулезного санатория, стационара Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово и стационара Белохолуницкой ЦРБ. Напомним, что сейчас в Нижнеивкино работает реабилитационный центр для переболевших коронавирусом кировчан.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. В регион поступило уже более 48 тысяч доз вакцины.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны 1579 жителей региона.