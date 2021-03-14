Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлен 101 новый случай заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3069 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 101 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровело 200 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 307.

На стационарном лечении сейчас находятся 1963 жителя области, у 1644 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1522 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 319 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 105 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2718 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3069 исследований на COVID-19.