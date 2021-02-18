В четверг, 18 февраля, состоялось первое в текущем году пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Февральская сессия прошла в режиме видеоконференцсвязи. На обсуждение депутатам был вынесен вопрос о корректировке бюджета области на 2021 года. Законопроект представила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева.Как пояснила Лариса Александровна, изменения, главным образом, связаны с необходимостью корректировки целевых поступлений из федерального бюджета. Как в сторону увеличения, так и уменьшения. Правда, из-за технических неполадок в трансляции заседания было практически невозможно выхватить ключевые показатели бюджета, которые быстро зачитывала министр.- Параметры доходной части областного бюджета предлагается уменьшить на 625 миллионов рублей, - сообщила Лариса Маковеева. - Расходы увеличиваются на 840 миллионов рублей, дефицит бюджета на 2021 год составит 2,6 млрд рублей (рост 1,4 млрд рублей).Расходы увеличиваются на:- возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг - на 405,4 млн руб.;- газификацию - 170,6 млн руб.;- подготовку школ к новому учебному году - 70 млн руб.;- подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (30 млн руб.) и межбюджетных трансфертов г. Слободскому на возмещение затрат по приобретению мазута (30 млн руб.);- монтаж спортивного оборудования для ФОКов и подготовку площадки для его установки 20 млн руб.;- предоставление субсидий российским организациям воздушного транспорта - 21,8 млн руб.- предоставление субсидий организациям ж/д транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в пригородном сообщении - 62,7 млн руб.;- на предоставление субсидии автопредприятиям - 12,7 млн руб.,- другие первоочередные расходы.Депутат Сергей Мамаев возмутился тем, что в 2020 году многие проекты не были реализованы, а освоение средств желает оставлять лучшего. Кроме того, недоумение вызвали траты и на программу развития государственного управления.- В ходе экспертизы нарушений бюджетного законодательства не выявлено, - сообщил Юрий Лаптев. - КСП считает, возможным принятие законопроекта в двух чтениях.Депутат Роман Титов также сообщил, что профильный комитет поддерживает принятие закона в двух чтениях.- 42 депутата - «За», 4 - воздержались, 6 - не голосовали, решение принято, - резюмировал и.о. председателя Законодательного собрания Владимир Костин.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте