Авиаперевозчикам выделят субсидию в 21 миллион рублей

В январе текущего года были запущены три новых направления - в Уфу, Калугу и Екатеринбург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В основной финансовый документ области вносят очередные изменения. Расходная часть бюджета на 2021 год будет увеличена на 840 миллионов рублей. Часть средств планируют предоставить российским организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок. Субсидия составит 21 миллион рублей.

Деньги также пойдут на формирование региональной маршрутной сети. Напомним, что в январе текущего года запущены три новых направления - в Уфу, Калугу и Екатеринбург.

Принятие поправок в областной бюджет в первом чтении состоится 18 февраля на очередном пленарном заседании ОЗС.

Ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал о планах по реконструкции аэропорта «Победилово». Поподробнее здесь.