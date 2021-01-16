Кировский аэропорт «Победилово» ожидает масштабная реконструкция. О таких планах сообщил председатель Правительства Кировской области Александр Чурин на внеочередном заседании правительства региона.Александр Анатольевич обратил внимание на то, что кировский авиаузел активно развивается. Так, в январе текущего года запущены три новых направления - Уфа, Калуга и Екатеринбург. В связи с тем, что аэропорт «Победилово» принимает несколько рейсов одновременно, его реконструкция становится необходимой.- В текущем году планируем начать работы по реконструкции аэропорта «Победилово», - поделился председатель Правительства Кировской области. - Сейчас мы изыскиваем дополнительные средства.С необходимостью реконструкции согласился и губернатор региона. Игорь Васильев предложил вернуть топливно-заправочный комплекс, а также высказал идею о создании региональной авиакомпании.