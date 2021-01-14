В среду, 13 января, губернатор Кировской области Игорь Васильев провел внеочередное заседание правительства, которое было посвящено кратким итогам о проделанной за прошедший год работе и основным планам на 2021 год.В первую очередь речь шла о самых важных для жителей Кировской области направлениях: развитие системы здравоохранения, создание дополнительных мест в детских садах и школах, увеличение мер социальной поддержки для граждан и бизнеса, а также совершенствование сельского хозяйства.Более подробно участники заседания остановились на дорожной отрасли и развитии транспортной системы области. На сегодняшний день данное направление остается наиболее приоритетным в развитии для региона. Ведь потребность в модернизации автотранспортной инфраструктуры неуклонно повышается из-за поступательного развития экономики области. О том, что удалось реализовать в дорожной отрасли за 2020 год, рассказал министр транспорта Кировской области Николай Соколов.ЧТО СДЕЛАНО В 2020За прошедший год в регионе было отремонтировано 220 километров дорог местного значения и 126 километров - регионального. Общая протяженность составила 346 километров, что является рекордом за последние несколько лет. Для сравнения в 2015 году было отремонтировано 47 километров дорог, в 2016 году – 216, в 2017 - 139.- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 194 км дорог (114 км – региональная сеть, 80 км – агломерация), что увеличило долю дорог в нормативном состоянии регионального значения на 3% - до 32% в целом и агломерации на 6,5% - до 69%, - сообщил министр транспорта.ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ В 2021Дорожный фонд Кировской области на текущий год запланирован в объеме 8,3 млрд рублей:- 5,3 млрд рублей - на автомобильные дороги регионального значения;- 2,8 млрд рублей - на автомобильные дороги местного значения.В текущем году дорожники планируют завершить строительство дороги Опарино - Альмеж. Кроме того, в 2021 году пройдет реконструкции моста через реку Ирючка в Малмыжском районе, а также строительство трех пешеходных переходов в районах области.Глава региона Игорь Васильев сообщил, что с 2022 года будет проводиться конкурс по отбору подрядчиков на три года. Это позволит компаниям своевременно и качественно подготовиться к дорожному сезону, а также синхронизировать работы с коммунальными службами сразу на несколько лет.Министр транспорта Кировской области Николай Соколов также заявил о необходимости модернизации общественного транспорта. Среди ключевых шагов: оптимизация маршрутной сети, обновление автопарка и переход на систему брутто-контрактов. Для достижения этих целей необходимо перераспределить полномочия по организации транспортного обслуживания.- Перед нами стоит социальная задача по обеспечению людей доступным транспортом, оказанию стабильной и качественной услуги, поэтому важно эту работу не прекращать, чтобы уже в 2021 году у нас появились первые результаты, - отметил Игорь Васильев.Кроме того, в текущем году запланированы работы по реконструкции аэропорта Победилово, чтобы подготовить его к стыковочным рейсам.- С января 2021 года у нас появилось три новых авиарейса - в Уфу, Калугу и Екатеринбург, - добавил председатель Правительства Кировской области Александр Чурин. - Сейчас мы изыскивает дополнительные средства на проведение работ.