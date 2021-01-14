В среду, 13 января, в региональном правительстве подвели краткие итоги проделанной за прошедший год работы и обсудили основные планы на 2021 год.Так, в планах у правительства провести модернизацию первичного звена здравоохранения. По словам первого зампреда Дмитрия Курдюмова, в текущем году запланировано строительство медицинских объектов, капитальный ремонт и замена ФАПов, а также закупка нового оборудования (350 единиц) и автомобилей скорой помощи.В 2021-2025 годах на эти цели планируют направить свыше 6 млрд рублей.- Для поликлиник будет закуплено 348 единиц оборудования и 75 автомобилей, - сообщил Дмитрий Александрович. - Будет построено 213 новых объектов здравоохранения. Из них в 2021 году - 61 объект.Кроме того, на заседании правительства обсуждались вопросы создания дополнительных мест в детских садах и школах, увеличения мер социальной поддержки для граждан и бизнеса, а также совершенствования сельского хозяйства и дорожной отрасли.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте