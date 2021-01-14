В среду, 13 января, губернатор Кировской области Игорь Васильев провел внеочередное заседание правительства, которое было посвящено кратким итогам о проделанной за прошедший год работе и основным планам на 2021 год.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал, что в регионе запущена процедура реформирования органов исполнительной власти. В настоящий момент структурные изменения проводятся в шести министерствах. Главная цель реформы: повышение эффективности и упрощение механизма принятия решений.Кроме того, на заседании правительства обсуждались вопросы о развитии системы здравоохранения, создании дополнительных мест в детских садах и школах, увеличении мер социальной поддержки для граждан и бизнеса, а также совершенствовании сельского хозяйства и дорожной отрасли.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте