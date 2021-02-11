Дефицит бюджета Кировской области увеличится на 1,4 млрд рублей

Расходы увеличиваются на 840 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Спустя два месяца после принятия главного финансового документа области министерство финансов внесло в региональный парламент первые изменения в бюджете на 2021 год.

Согласно документу, параметры доходной части областного бюджета предлагается уменьшить на 625 миллионов рублей. Расходы увеличиваются на 840 миллионов рублей, дефицит бюджета на 2021 год составит 2,6 млрд рублей (рост 1,4 млрд рублей).

На подготовку школ к новому учебному году дополнительно выделят 70 миллионов рублей.

- Средства будут направлены в 12 муниципальных образований (их получат 11 школ и детский сад), а также в 41 государственную школу и пять учреждений среднего профессионального образования, - рассказала министр финансов Лариса Маковеева на Совете Законодательного Собрания.

Все предложенные изменения депутаты планируют изучить на заседании профильного комитета ОЗС. Принятие поправок в первом чтении состоится 18 февраля.