Депутаты ОЗС высказали недовольство бюджетом Кировской области на 2021 год, но все же приняли законопроект

Доходы бюджета возрастают на 1,3 млрд рублей. Фото: pixabay.com

В четверг, 17 декабря, состоялось заключительное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Первым вопросом в повестке стоял законопроект об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, который депутатам предстояло принять во втором чтении.

Докладывать о проделанной работе и главных корректировках в основном финансовом документе области предстояло министру финансов. Казалось, что Лариса Маковеева сможет исправить гнетущую обстановку заседания, но чем дольше она читала, тем мрачнее становились лица слушающих. Складывалось впечатление, что на Ларисе Александровне лежала та печать депрессивности и суровости региона, которая никак не позволяла предположить, что какие-либо дела могут пойти хорошо. Кроме того, она читала так быстро, что вслушаться в доклад неподготовленному человеку было попросту невозможно.

Докладывать о главных корректировках в основном финансовом документе области предстояло министру финансов. Фото: zsko.ru

- Доходы бюджета возрастают на 1,3 млрд рублей: с 68,5 до 69,8 млрд рублей, - следовало из доклада министра финансов. - Расходы увеличиваются на 1,1 млрд рублей: с 69,6 до 70,8 млрд. рублей. Бюджетный дефицит сокращается на 135 млн рублей, оставаясь на уровне 1 млрд рублей.

Лариса Александровна скомкано доложила депутатам и о внесенных губернатором поправках. Так, ключевые субсидии будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Министр не обошла стороной и распределение средств, которые были высвобождены благодаря реструктуризации государственного долга области по решению Правительства РФ. Полученные средства властями решено направить на реализацию национальных проектов. Среди них: реконструкция корпуса инфекционной клинической больницы, строительство школ в области и многое другое.

Тяжело вздохнув, Лариса Маковеева обратилась к депутатам и предложила принять главный документ в окончательном чтении. Но у народных избранников остались вопросы, на которые требовалось ответить здесь и сейчас.

- Безусловно, есть позитивные направления - строительство объектов образования, - подчеркнул глава фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев. - Но некоторые моменты вызывают беспокойство. В частности, сокращаются федеральные субсидии на блок «образование». С чем это связано? На сельское хозяйство на 2021 год также запланировано сокращение субсидий из федерального и областного бюджета. Мы говорим, что хотим развивать данную отрасль, и она у нас является ключевой, но при этом урезаем финансирование. Думаю, что это не совсем правильно. Позиция нашей фракции: не поддерживать законопроект о бюджете.

Министр финансов попробовала объясниться перед депутатами. Так, она пояснила, что действительно по некоторым направлением есть снижение, но это федеральная тенденция. Ответить Ларисе Александровне также пришлось и за сельское хозяйство, которое в последнее время находится и под пристальным присмотром федеральных властей.

- Мы объясняли причину, почему снижается. Это связано с необходимостью перебалансировки областного бюджета и направлении средств на социальные нужды, - подчеркнула Лариса Маковеева.

На еще одно сокращение бюджетных средств указал Заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Костин. На этот раз речь зашла об урезании на 90 миллионов рублей суммы, которая выделяется службе занятости. Кроме этого он предложил поднять компенсацию детям, которые не посещают детский сад до десяти тысяч рублей.

Неожиданно для многих слово взял и депутат Роман Титов, который ранее от имени профильного комитета рекомендовал принять бюджет. Он заявил, что в регионе растет дисбаланс в дорожной сфере. Так, в силу разносности финансирования дороги в районах области остаются в ненормативном состоянии.

- В ходе исполнения бюджета прошу обратить внимание на реализацию местных дорожных инициатив, - подчеркнул Роман Альбертович.

Голосование за принятие бюджета в окончательном решении вылилось в большую путаницу. Опять возник сбой в электронной системе, но переспросив народных избранников, удалось разобраться в окончательном решении. Герман Гончаров зачитал: «За» - 38, против - 2, воздержались - 9.

В итоге главный финансовый документ области был принят большинством голосов. Правда, скорее всего в 2021 году депутатам предстоит утверждать уже новые корректировки в бюджет (в 2020 году поправки вносились четыре раза - прим. Ред.), а Ларисе Маковеевой вновь сетовать на непростые времена.