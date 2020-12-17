Депутаты ОЗС сняли законопроект о передаче пассажирских перевозок на областной уровень

Заседание Законодательного собрание прошло в формате видеоконференцсвязи. Фото: zsko.ru

Депутаты Законодательного собрания Кировской области исключили из повестки пленарного заседания законопроект об изменении организации пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах. Ранее данную инициативу внесло региональное правительство. Напомним, что главная идея законопроекта - передать полномочия администрации города Кирова по организации регулярных перевозок региональным властям.

- Исполняющая обязанности заместителя министра транспорта Кировской области Елена Шихова на профильном комитете нам докладывала одну информацию, - сообщил депутат Федор Киселев. - Но в настоящее время ко мне поступают сведения, что депутатов ввели в заблуждение по поводу организации публичных слушаний, а также общения с перевозчиками. Кроме того, удивлены и депутаты городской думы, которых даже не спросили о реформе. Предлагаю исключить данный вопрос из повестки заседания.

Коллегу поддержали и другие депутаты областного парламента. Голосование за исключение вопроса из повестки вылилось в большую путаницу. Изначально, идея не нашла поддержку, но оказалось, что не все народные избранники смогли проголосовать (заседание проводится в формате видеоконференцсвязи – прим. Ред.). Переспросив всех замещающий спикера ОЗС, Герман Гончаров смог определится: большинством голосов законопроект удалось снять с повестки.