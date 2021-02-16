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КСП: благоустройство набережной в Советске отложили до 30 июля 2021 года

Реализация проекта «ЗАВОДной Омутнинск» тоже перенесена на 2021 год
Виктор КарповВиктор Карпов
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Советск получит 60 миллионов на проект благоустройства Кукарской слободы. Фото: kirovreg.ru

Советск получит 60 миллионов на проект благоустройства Кукарской слободы. Фото: kirovreg.ru

Контрольно-счетная палата Кировской области опубликовала мониторинг реализации национальных проектов на территории региона.

В 2020 году власти не смогли в срок завершить два проекта, ставшие победителями во всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды», в Советске и Омутнинске.

В 2020 году на реализацию проекта в Советске Кировская область получила 60 миллионов рублей, итоговая сумма контракта заключенного с подрядчиком - 56,2 миллиона рублей. Работы по проекту должны были завершиться до 1 декабря 2020 года, но по состоянию на 1 января 2021 года выполнено только 60,3% от общего объема, а освоение выделенных средств составляет лишь 26 миллионов рублей.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Кировской области назвали причины, из-за которых затягиваются работы: отсутствие у подрядчика оборотных средств, высокий уровень воды в реке Пижма в мае 2020 года, а также из-за неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. На данный момент ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ - 30 июля 2021.

Ситуация осложняется и с реализацией проекта «ЗАВОДной Омутнинск», на который было выделено 70 миллионов рублей. В 2020 году не состоялись торги по определению подрядной организации в связи с необходимостью уточнения проектно-сметной документации.

- В связи с невыполнением контрольных точек срок реализации проекта перенесен на 2021 год, - сообщили в КСП.

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