В Кировской области проекты - победители всероссийского конкурса не будут выполнены в срок

На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» выделено 70 млн рублей. Фото: kirovreg.ru

Контрольно-счетная палата Кировской области нашла нарушения в реализации двух проектов, которые победили во всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды».

В текущем году на проект «ЗАВОДной Омутнинск» было выделено около 70 миллионов рублей. До 2021 года в городе должен появиться парк искусств, сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, газоны и лавочки. Однако на сегодняшний день нарушены плановые сроки по отбору подрядчика, а также не проведены проектные и изыскательские работы.

- Есть риск нарушения установленного срока реализации и невыполнения показателей проекта, - сообщили в КСП. - В настоящее время решается вопрос о переносе его на 2021 год.

Вторым победителям программы стал проект из города Советска. На его реализацию Кировская область получила 60 миллионов рублей, а уже в декабре 2019 администрация Советска заключила контракт с подрядчиком ООО «Тантал-Сервис» на проведение работ. Итоговая сумма тендера составила 56,2 миллиона рублей.

Работы по проекту должны завершиться до 1 декабря 2020 года. Однако по состоянию на 1 октября подрядчиком выполнено только 45% от общего объема, а освоение бюджетных средств составляет лишь 11,2 миллиона рублей или 19,9% от цены муниципального контракта.

Напомним, что ранее прокурор Советского района внес директору ООО «Тантал-Сервис» представление.

На сегодняшний день исполнение нацпроектов в Кировской области составило лишь 67%. Подробнее здесь.

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