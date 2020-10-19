ТАНТАЛовы муки: в Советске подрядчик может сорвать сроки благоустройства набережной

На реализацию проекта выделено более 56 миллионов рублей. Фото: kirovreg.ru

Прокуратура проверила ход работ по благоустройству набережной в городе Советск. Напомним, что ранее проект стал победителем всероссийского конкурса «Создание комфортной городской среды». На его реализацию Кировская область получила 60 миллионов рублей, а уже в декабре 2019 администрация Советска заключила контракт с подрядчиком ООО «Тантал-Сервис» на проведение работ. Итоговая сумма тендера составила 56,2 миллиона рублей.

Выездная проверка сотрудников прокуратуры установила, что подрядчик отстает от графика работ. По факту выявленных нарушений директору ООО «Тантал-Сервис» внесено представление.

Отметим, что согласно контракту, работы на объекте должны завершиться 1 декабря 2020 года. Однако еще в конце августа контрольно-счетная палата (КСП) предупреждала, что подрядчик может сорвать установленные сроки. На момент проверки КСП ООО «Тантал-Сервис» было выполнено лишь 7% от общего объема работ, а освоение бюджетных средств составило лишь 1,9 миллиона рублей или 3,4% от цены контракта.

- После вмешательства органов прокуратуры организацией - подрядчиком активизирована работа по благоустройству набережной реки Пижма, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На днях прокурор Советского района провел оперативное совещание с представителем организации и заслушал отчет о результатах выполненных работ.

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