Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 февраля 2021 года: на дому лечатся менее шести тысяч заболевших

На лечении в инфекционных стационарах остаются 2853 пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 11 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 149 новых случаев заражения коронавирусом;

- 678 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечится 5948 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 2853 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2410 человек. У 2172 человек региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 443 пациента - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 104 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 276. Так, за неделю - с 1 по 7 февраля - в Кировской области скончались восемь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,82% (средний по России - 1.94%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

Более трех тысяч кировских предпринимателей получили субсидии на закупку дезинфицирующих средств. Общая сумма выделенных средств составила 110,3 миллиона рублей. Также бизнесмены получили миллиард рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.

В Кирове закрылся еще один инфекционный стационар для коронавирусных пациентов. Ковидный госпиталь был развернут на базе клинической больницы №7 в Лянгасово. Теперь учреждение сможет вернуться к прежнему режиму работы. На случай ухудшения эпидситуации в регионе сохраняют резерв коек.

Заведения общепита и досуговые учреждения снова могут работать по ночам. Изменения в постановление внесли 3 февраля. Теперь с 23 до 6 утра заведения могут снова принимать гостей с условием соблюдения санитарных требований. Исключение - запрещена работа танцплощадок.

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса: в регион привезли 17200 доз вакцины от COVID-19. На данный момент первым компонентом лекарства привились 13371 житель региона. Из них 6803 человека - кировчане старше 65 лет. Полный цикл вакцинации прошли 3878 кировчан.

Приоритет отдается в первую очередь работникам социальной, медицинской, образовательной сфер, а также контактирующим с большим количеством людей и старшему поколению.

Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».

Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.